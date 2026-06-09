Госдума во вторник рассмотрит "Антифрод-2" о защите от кибермошенников

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, предусматривающий дополнительные меры защиты граждан и их сбережений от кибермошенников, так называемый "Антифрод-2", сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Государственная Дума на пленарном заседании 9 июня рассмотрит во втором чтении законопроект о дополнительных мерах противодействия кибермошенничеству", - процитировали слова Володина в пресс-службе Госдумы.

Согласно правительственному законопроекту, абоненты смогут установить запрет на входящие международные звонки; родители получат право уведомлять операторов связи об использовании сим-карты ребенком для обеспечения его безопасным контентом. Также в целях противодействия мошенническим схемам физические лица смогут оформить не более 20 банковских карт.

Законопроект предусматривает и норму о "красной кнопке". При помощи нее пожаловаться на мошеннические действия гражданин сможет через сайт "Госуслуги" и мессенджер Мах.

Кроме того, проект закона предусматривает создание единой базы уникальных номеров телефонов (IMEI). По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, база таких номеров будет содержать информацию о разрешенных и запрещенных к использованию на территории России идентификаторах. База будет наполняться операторами связи и органами власти, которые будут утверждены правительством Российской Федерации. При этом никакой платы за включение IMEI оборудования в эту базу взиматься не будет.

Также законопроект включает в себя поправку, согласно которой без предварительного согласия абонента массовые вызовы могут осуществляться только в целях информирования абонента в случае, если обязанность по такому информированию установлена федеральным законом и нормативными правовыми актами президента, правительства Российской Федерации, а также Центрального Банка Российской Федерации, сказал Боярский. Согласно поправке, для соблюдения баланса Минцифры будет вправе установить предельный размер платы за осуществление иных массовых вызовов в целях информирования. При этом для такого информирования необходимо получение согласия абонентов.

Инициатива также предусматривает механизм компенсаций для граждан, пострадавших от мошенников, если банки или операторы связи не выполнили установленные требования по предотвращению хищений. Выплата будет возможна только в случаях, когда организация нарушила предусмотренный порядок действий. Если же требования были соблюдены, а клиент самостоятельно перевел деньги мошенникам, компенсация не предусмотрена.

Еще одна норма проекта закона предусматривает, что расторгнуть договор связи теперь можно будет не ранее чем через 90 дней после его заключения; это , по мнению разработчиков, должно противодействовать использованию одноразовых сим-карт.

Законопроект (1110676-8) был внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года.

В закон вошло порядка 30 мер, направленных на противодействие телефонному и кибермошенничеству.

Первый закон антифрод-мер был принят Госдумой в 2025 году.