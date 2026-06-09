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Госдума рассмотрит законопроект о новом формате должности бизнес-омбудсмена

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о новом формате работы уполномоченного по правам предпринимателей в РФ.

"В первом чтении во вторник обсудим модернизацию института Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. В случае принятия в первом чтении постараемся рассмотреть законопроект во втором и третьем чтениях в среду", - сказал первый зампред Госдумы Александр Жуков журналистам.

Соответствующий проект закона (1250970-8) предлагает уточнить определение уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей как лица, осуществляющего свою деятельность в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав, законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами.

Проектом закона предлагается возложить финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности такого уполномоченного на автономную некоммерческую организацию, одним из учредителей которой является РФ. При этом проектируемыми положениями законопроекта определение такой автономной некоммерческой организации осуществляется решением президента РФ.

Законопроектом предусматривается, что финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности уполномоченного осуществляется автономной некоммерческой организацией ежегодно за счет средств федерального бюджета.

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Также законопроектом уточняются требования к лицу, назначаемому на должность уполномоченного: он не вправе быть сенатором, депутатом Госдумы, депутатом законодательного органа субъекта РФ.

Инициативой также предусматривается, что уполномоченный является председателем наблюдательного совета (высшего органа управления) автономной некоммерческой организации, обеспечивающей его деятельность.

Предлагаемые изменения позволят осуществлять более гибкое оперативное взаимодействие уполномоченного с субъектами предпринимательской деятельности, повысят качество контроля уполномоченного за соблюдением их прав и законных интересов, а также обеспечат быстрое реагирование уполномоченного на запросы предпринимательского сообщества, указывается в пояснительной записке.

Авторами законопроекта стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, его первый заместитель Александр Жуков, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев и председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин, который при этом сохранит должность президента РСПП.

Песков напомнил, что в ходе встреч президента РФ Владимира Путина с Шохиным прозвучала важная инициатива по институту уполномоченного по правам предпринимателей - сменить формат этой должности.

"С тем, чтобы она больше не была государственной должностью, а поменяла свой формат, стала больше, как, собственно, было сказано на беседе, больше общественно-государственного института", - сказал Песков.

Александр Жуков Госдума Дмитрий Песков Вячеслав Володин
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