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В подмосковной Балашихе человек погиб при подрыве автомобиля

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В подмосковной Балашихе подорван автомобиль BMW, водитель скончался, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"9 июня 2026 года около 5:30 при движении автомобиля марки "БМВ Х3" возле жилого многоквартирного дома по улице Колдуново в микрорайоне Авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства", - говорится в сообщении в Max-канале СКР во вторник.

В результате, отметили в ведомстве, "водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия".

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи и криминалисты совместно с оперативными службами проводят осмотр места происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", - заявили в СКР.

Там не уточнили данных погибшего и квалификации произошедшего.

СКР Московская область Балашиха
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