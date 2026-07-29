Суд признал 12,7 млн рублей долга Сбербанку общими обязательствами супругов Блиновских

Блогер Елена Блиновская (на экране) во время рассмотрения Вторым кассационным судом общей юрисдикции жалобы на приговор Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 27 июля по заявлению Сбербанка в лице Красноярского отделения признал 12,7 млн рублей долга банку общими обязательствами блогера и основательницы проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской и ее мужа Алексея Блиновского.

"Признать общими обязательствами Блиновской Е.О. и Блиновского А.В. обязательство перед ПАО "Сбербанк" в размере 12 410 241,28 рублей - основной долг, 246 348,71 рублей - неустойка", - говорится в определении на сайте суда.

Арбитражный суд Московского округа 3 февраля подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о включении в реестр кредиторов Блиновской требования Сбербанка в размере 12,7 млн рублей,

1 апреля в Арбитражный суд Москвы поступило заявление Сбербанка в лице Красноярского отделения о признании долга общими обязательствами супругов Блиновских.

20 августа 2025 года, Арбитражный суд Московского округа согласился с решением судов нижестоящих инстанций, признавших другое требование Сбербанка - на сумму 7,6 млн рублей - "общим обязательством супругов Блиновских".

Блиновская 31 мая 2024 года подала в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Суд 13 ноября 2024 года его удовлетворил, признал ее банкротом и открыл в отношении нее процедуру реализации имущества. Девятый арбитражный апелляционный суд 4 февраля 2025 года поддержал решение суда первой инстанции.

Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года назначил Блиновской пять лет колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов. Кроме того, ей назначен штраф в размере 1 млн рублей, на четыре года ей запрещено занимать управленческие должности в коммерческих организациях. По иску прокуратуры суд взыскал с блогера порядка 587 млн рублей в пользу РФ.

Суд также конфисковал различное имущество Блиновской: недвижимость в московском и других регионах, автомобили, катер, денежные средства в рублях и валюте на различных счетах.

17 февраля 2025 года суд удовлетворил заявление ФНС о включении в реестр кредиторов блогера задолженности в размере 1,2 млрд рублей. 9 апреля 2025 года суд удовлетворил заявление финансового управляющего Блиновской о признании общими обязательствами супругов Елены и Алексея Блиновских долга в размере 1,4 млрд рублей. В эту сумму вошли 268,9 млн рублей долга перед ВТБ и 1,2 млрд рублей налоговой задолженности.

В определении суда пояснялось, что "все объекты имущества семьи Блиновских приобретены в браке, после 2007 года". При этом титульным собственником большинства активов является Алексей Блиновский, самые ликвидные активы Елены Блиновской находятся под обременением в виде ипотеки (жилой дом с земельным участком, квартира в Москве).

Таким образом, подчеркивал суд, все имущество, находящееся в собственности как Елены Блиновской, так и Алексея Блиновского, является "имуществом, приобретенным в зарегистрированном браке, в отсутствие брачного договора, совместным".

Муж Елены Блиновской Алексей ранее проходил по уголовному делу в качестве обвиняемого. Как заявляла защита, производство по делу в его отношении было приостановлено в связи с тем, что он проходит службу по контракту.

Девятый арбитражный апелляционный суд 28 апреля 2025 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 22 января признал обоснованным требование ВТБ к Блиновской в размере 268,9 млн рублей.

ФНС совместно с представителями правоохранительных органов провела выездную налоговую проверку блогера по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. По результатам проверки налоговый орган вынес решение от 24 октября 2023 года о доначислении Блиновской налога на доходы физических лиц в размере 174,5 млн рублей, налога на добавленную стоимость в размере 733,4 млн рублей, а также штрафных санкций на сумму 226,9 млн рублей.

Не согласившись с решением налогового органа, Блиновская 26 декабря 2023 года обратилась в суд с иском. Однако суды трех инстанций отказали в его удовлетворении. Верховный суд России в конце января 2025 года отказал ей в пересмотре дела.

Блиновская - блогер, создатель марафона личностного роста "Марафон желаний". Она была задержана 27 апреля 2023 года при попытке выехать за границу. Следствие обвинило ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла супруга и иных неустановленных лиц. Блогер признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

Блиновская отбывает наказание в колонии.