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Суд признал 12,7 млн рублей долга Сбербанку общими обязательствами супругов Блиновских

Суд признал 12,7 млн рублей долга Сбербанку общими обязательствами супругов Блиновских
Блогер Елена Блиновская (на экране) во время рассмотрения Вторым кассационным судом общей юрисдикции жалобы на приговор
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 27 июля по заявлению Сбербанка в лице Красноярского отделения признал 12,7 млн рублей долга банку общими обязательствами блогера и основательницы проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской и ее мужа Алексея Блиновского.

"Признать общими обязательствами Блиновской Е.О. и Блиновского А.В. обязательство перед ПАО "Сбербанк" в размере 12 410 241,28 рублей - основной долг, 246 348,71 рублей - неустойка", - говорится в определении на сайте суда.

Арбитражный суд Московского округа 3 февраля подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о включении в реестр кредиторов Блиновской требования Сбербанка в размере 12,7 млн рублей,

1 апреля в Арбитражный суд Москвы поступило заявление Сбербанка в лице Красноярского отделения о признании долга общими обязательствами супругов Блиновских.

20 августа 2025 года, Арбитражный суд Московского округа согласился с решением судов нижестоящих инстанций, признавших другое требование Сбербанка - на сумму 7,6 млн рублей - "общим обязательством супругов Блиновских".

Блиновская 31 мая 2024 года подала в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Суд 13 ноября 2024 года его удовлетворил, признал ее банкротом и открыл в отношении нее процедуру реализации имущества. Девятый арбитражный апелляционный суд 4 февраля 2025 года поддержал решение суда первой инстанции.

Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года назначил Блиновской пять лет колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов. Кроме того, ей назначен штраф в размере 1 млн рублей, на четыре года ей запрещено занимать управленческие должности в коммерческих организациях. По иску прокуратуры суд взыскал с блогера порядка 587 млн рублей в пользу РФ.

Суд также конфисковал различное имущество Блиновской: недвижимость в московском и других регионах, автомобили, катер, денежные средства в рублях и валюте на различных счетах.

17 февраля 2025 года суд удовлетворил заявление ФНС о включении в реестр кредиторов блогера задолженности в размере 1,2 млрд рублей. 9 апреля 2025 года суд удовлетворил заявление финансового управляющего Блиновской о признании общими обязательствами супругов Елены и Алексея Блиновских долга в размере 1,4 млрд рублей. В эту сумму вошли 268,9 млн рублей долга перед ВТБ и 1,2 млрд рублей налоговой задолженности.

В определении суда пояснялось, что "все объекты имущества семьи Блиновских приобретены в браке, после 2007 года". При этом титульным собственником большинства активов является Алексей Блиновский, самые ликвидные активы Елены Блиновской находятся под обременением в виде ипотеки (жилой дом с земельным участком, квартира в Москве).

Таким образом, подчеркивал суд, все имущество, находящееся в собственности как Елены Блиновской, так и Алексея Блиновского, является "имуществом, приобретенным в зарегистрированном браке, в отсутствие брачного договора, совместным".

Муж Елены Блиновской Алексей ранее проходил по уголовному делу в качестве обвиняемого. Как заявляла защита, производство по делу в его отношении было приостановлено в связи с тем, что он проходит службу по контракту.

Девятый арбитражный апелляционный суд 28 апреля 2025 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 22 января признал обоснованным требование ВТБ к Блиновской в размере 268,9 млн рублей.

ФНС совместно с представителями правоохранительных органов провела выездную налоговую проверку блогера по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. По результатам проверки налоговый орган вынес решение от 24 октября 2023 года о доначислении Блиновской налога на доходы физических лиц в размере 174,5 млн рублей, налога на добавленную стоимость в размере 733,4 млн рублей, а также штрафных санкций на сумму 226,9 млн рублей.

Не согласившись с решением налогового органа, Блиновская 26 декабря 2023 года обратилась в суд с иском. Однако суды трех инстанций отказали в его удовлетворении. Верховный суд России в конце января 2025 года отказал ей в пересмотре дела.

Блиновская - блогер, создатель марафона личностного роста "Марафон желаний". Она была задержана 27 апреля 2023 года при попытке выехать за границу. Следствие обвинило ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла супруга и иных неустановленных лиц. Блогер признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

Блиновская отбывает наказание в колонии.

Арбитражный суд Москвы Красноярск Сбербанк ФНС Елена Блиновская Алексей Блиновский
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