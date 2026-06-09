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Песков на вопрос, поздравит ли Путин Пашиняна, призвал дождаться окончательных итогов выборов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Кремле на вопрос, будет ли президент РФ Владимир Путин поздравлять премьера Армении Никола Пашиняна с победой на выборах, заявили, что дождутся объявления окончательных официальных результатов.

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"Здесь важно дождаться каких-то окончательных официальных результатов. Вы знаете, что там было много непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место. Поэтому мы предпочитаем дождаться все-таки каких-то официальных заключений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поздравит ли Путин Пашиняна.

Как сообщил в понедельник ЦИК Армении, партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала на парламентских выборах 7 июня 49,825% голосов, партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна - 23,281%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна - 9,934%.

Владимир Путин РФ Армения Никола Пашинян Дмитрий Песков
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