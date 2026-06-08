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В Кремле фиксируют сообщения о нарушениях в ходе выборов в Армении

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Кремле воздержались от комментариев результатов парламентских выборов в Армении, но заверили, что внимательно следят за информацией о них, в том числе о многочисленных нарушениях.

"Я воздержусь от каких-либо официальных комментариев на этот счет, потому что не было озвучено окончательных результатов ЦИК Армении, мы ждем этих результатов", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что "мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов, в том числе мы фиксируем сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов".

Ранее стало известно, что партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала на парламентских выборах 49,81% по результатам подсчета 100% голосов избирателей. Об этом сообщил ЦИК республики со ссылкой на предварительные данные.

У партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна - 23,29%. На третьем месте блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна - 9,94%. За партию Гагика Царукяна "Процветающая Армения" проголосовали 4%.

ЦИК Армении обнародует окончательные данные голосования в течение текущей недели.



Дмитрий Песков Армения
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