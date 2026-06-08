Партия Пашиняна на выборах в Армении набрала 49,81% после подсчета 100% голосов

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала на парламентских выборах 49,81% по результатам подсчета 100% голосов избирателей, сообщает ЦИК республики со ссылкой на предварительные данные.

У партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна - 23,29%. На третьем месте блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна - 9,94%. За партию Гагика Царукяна "Процветающая Армения" проголосовали 4%.

Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков - 8%.

Таким образом, оппозиция в сумме набрала 37,23% голосов.

ЦИК Армении обнародует окончательные данные голосования в течение текущей недели.