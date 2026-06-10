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Точных договоренностей о контактах Путина и Пашиняна пока нет

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Конкретных договоренностей о встрече президента РФ Владимира Путина с Николом Пашиняном на данный момент нет, двусторонние договоренности на этот счет последуют после окончания избирательной кампании в Армении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока точных договоренностей никаких нет", - сказал Песков журналистам.

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Ранее премьер Армении говорил, что планирует сразу после выборов встретиться с президентом РФ.

"Вы знаете, что ожидается объявление о результатах выборов 14 июня, вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать (результаты - ИФ), там будет пересчет. То есть, это такая достаточно долгая и сложная история", - отметил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, идет ли уже подготовка к визиту Пашиняна в Россию.

Как подчеркнул Песков, "наверняка до завершения (избирательной кампании) премьер-министр Армении занят этими процессами внутри страны".

"Потом уже в зависимости от финализации этой выборной истории будем на двустороннем уровне принимать решения (о встрече)", - уточнил представитель Кремля.

Дмитрий Песков Владимир Путин Никол Пашинян Армения
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