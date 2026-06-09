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Госдума приняла закон о праве регионов РФ вводить запрет на продажу вейпов

Госдума приняла закон о праве регионов РФ вводить запрет на продажу вейпов
Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон, предоставляющий регионам РФ право устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина.

"Данная норма выработана с учётом позиции субъектов Российской Федерации, мнений граждан, медицинского и педагогического сообществ, экспертов. Наша задача защитить здоровье людей, в первую очередь, детей", - написал, комментируя закон, в своем канале в Мах председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Документ также распространяет лицензирование табачной продукции на всю цепочку оборота.

Закон принимается в пакете с инициативой, устанавливающей размеры государственных пошлин за выдачу лицензий на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией с 1 октября 2026 года.

Володин на пленарном заседании отметил, что в процессе работы над законопроектом депутаты столкнулись с давлением.

"Стали в социальных сетях противодействовать принимаемому решению. Вдумайтесь. На одной чаше весов здоровье детей наших граждан, на другой - доходы, сверхдоходы тех, кто торгует этим зельем. Это, действительно, когда столкнёшься, начинаешь понимать. И пытаются проводить очень жёсткую такую работу с точки зрения шельмования депутатов, кто занимает позицию непреклонную", - сказал Володин.

Вячеслав Володин Госдума
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