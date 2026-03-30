Регионы РФ могут получить право на введение запрета продажи вейпов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Регионы РФ могут получить право вводить в экспериментальном режиме запрет на продажу вейпов (на розничную продажу жидкостей для электронных систем доставки никотина).

Как сообщает аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о введении лицензирования торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.

"Экспериментальный режим предполагает ограничение по времени - с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. За это время будет анализироваться эффект от введения в том или ином регионе запретительной меры. В тех регионах, где не будет вводиться запрет, будет действовать общее регулирование (лицензирование оборота)", - говорится в сообщении.

В сообщении также напоминается, что в РФ торговля табаком запрещена на расстоянии менее чем 100 метров от образовательных учреждений. После введения лицензирования оборота табака и вейпов нарушение этого требования будет сопровождаться аннулированием лицензии на розничную продажу. Запретная зона должна рассчитываться с учетом искусственных и естественных преград.

Как сообщалось, лицензирование оптовой и розничной торговли никотинсодержащей продукцией планировалось ввести с 1 марта 2026 года. Однако законопроекту, подготовленному Минфином и принятому в первом чтении, потребовалась доработка. Новый срок введения лицензирования - 1 октября 2026 года.