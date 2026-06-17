Совфед одобрил закон о праве регионов РФ вводить запрет на продажу вейпов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон предоставляющий регионам РФ право устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина.

Закон также распространяет лицензирование табачной продукции на всю цепочку оборота.

Документ одобрен в пакете с инициативой, устанавливающей размеры государственных пошлин за выдачу лицензий на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией с 1 октября 2026 года.