Глава МИД Турции посетит Москву 15-17 июня и проведет переговоры с Лавровым

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Россию в середине июня, проведет переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"15-17 июня состоится рабочий визит в Москву министра иностранных дел Турции. Запланированы переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства, а также другие двусторонние контакты", - сказала она на брифинге в среду.