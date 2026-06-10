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Глава МИД Турции посетит Москву 15-17 июня и проведет переговоры с Лавровым

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Россию в середине июня, проведет переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"15-17 июня состоится рабочий визит в Москву министра иностранных дел Турции. Запланированы переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства, а также другие двусторонние контакты", - сказала она на брифинге в среду.

Турция Хакан Фидан МИД РФ Сергей Лавров
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