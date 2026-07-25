Путин отметил, что отношения России и Казахстана носят стратегический характер

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Отношения РФ и Казахстана развиваются успешно и носят стратегический характер, сообщил президент России Владимир Путин.

В субботу Путин прилетел в Омск, где вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Лидеры перед участием в форуме провели двустороннюю встречу.

"Отношения наши развиваются. Развиваются успешно. Они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер", - сказал Путин на встрече.