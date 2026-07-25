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Токаев предложил Путину заморозить конфликт РФ и Украины и вернуться к переговорам в Стамбуле

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Омске с лидером РФ Владимиром Путиным предложил заморозить украинский конфликт, вернуться к стамбульской формуле урегулирования и двигаться в сторону мира.

"Может, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию и дальше двигаться в сторону долгожданного мира", - сказал он.

При этом глава Казахстана отметил, что отказывается быть посредником между странами в вопросе урегулирования.

"Я отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия великая страна, русский народ - великий народ, и как говорится, без посредников он сам справится", - сказал он.

Токаев рассказал, что к нему поступает "много сигналов" из Европы, США, касающиеся нынешнего положения конфликтной ситуации между Украиной и Россией.

"Высказать свое скромное мнение я решил именно сегодня, поскольку люди знают о нашей встрече, знают, что я должен быть в Омске, просили передать. Как выйти из ситуации? Никто не знает, потому что есть позиции сторон. Но, с другой стороны, есть такой момент и возможность как поставить на "заморозку" все это дело. Это апробированная в международной практике ситуация, прием. Жалко, молодые люди гибнут, это генофонд братских народов - России и Украины. Все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и радость противникам и России и Украины", - отметил он.

Глава Казахстана при этом подчеркнул, что позиция Астаны в отношении России остается неизменной.

"Не сомневайтесь, мы всегда считали и считаем Россию великим государством. Мы привержены стратегическому сотрудничеству с Россией, союзническим отношениям, как бы трудно это не было", - подчеркнул он.

По словам Токаева, конфликт между двумя странами - это межгосударственный конфликт.

"Речь не идет о гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к Украине. Природа этого конфликта не понятна для многих", - сказал он.

Токаев также отметил, что Путин "проявил максимум дипломатической гибкости на встрече на Аляске".

Украина Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин Омск
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