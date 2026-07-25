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Новак заявил, что ситуация с топливом стабилизируется

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с топливом стабилизируется, ряд НПЗ вышли в работу, сообщил вице-премьер Александр Новак журналистам в субботу.

"Ситуация постепенно стабилизируется, ряд заводов вышел в работу. Баланс сейчас лучше, значительно улучшилась ситуация на заправках. В том числе по обеспечению сельхозтоваропроизводителей. Обеспечивается в полном объеме северный завоз", - сказал он.

"Нефтяные компании все необходимые объемы поставляют. В некоторых регионах сохраняется достаточно сложная ситуация, особенно это касается регионов Сибири. Сейчас на уровне федерального штаба мы с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топливом", - добавил Новак.

"Ситуация временная, правительство делает все, чтобы в полном объеме восстановилась ситуация по обеспечению внутреннего рынка", - подчеркнул вице-премьер.

Александр Новак НПЗ
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