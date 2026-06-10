МИД РФ выразил крайнюю обеспокоенность новым витком военного противостояния США и Ирана

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона крайне обеспокоена новым витком эскалации на Ближнем Востоке, призывает к возвращению ситуации в политико-дипломатическое русло, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Крайне обеспокоены новым витком американо-иранского вооруженного противостояния, начало которому было положено неспровоцированной американо-израильской агрессией против ИРИ. Призываем стороны к сдержанности, к немедленному прекращению военных атак. Напоминаем о категорической недопустимости нападений на гражданскую инфраструктуру. По-прежнему убеждены в безальтернативности политико-дипломатическому пути разрешения конфликта на основе международного права и при учете интересов безопасности всех государств региона", - сказала она в ходе брифинга.

"Нынешний всплеск насилия лишь подчеркивает напряженность, которая должна была бы быть урегулирована вместо того, чтобы мы вновь становились свидетелями эскалации. (...) Мы рассчитываем на скорейшее возвращение ситуации в политико-дипломатическое русло. Как и прежде, Россия готова способствовать нахождению и реализации взаимоприемлемых переговорных развязок", - подчеркнула Захарова.