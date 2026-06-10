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Москва и Дамаск обсуждают тему военного присутствия РФ в Сирии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Тематика военного присутствия России в Сирии обсуждается в контактах с Дамаском, сотрудничество РФ и Сирии развивается очень активно, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Российско-сирийское сотрудничество развивается очень активно. Работа, направленная на расширение многопрофильного взаимодействия между нашими странами, продолжается. В эти усилия включены как государственные ведомства, так и предпринимательские круги России и Сирии. Активно используется для продвижения двустороннего взаимодействия формат российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - сказала она в ходе брифинга в среду.

"В рамках контактов с сирийскими партнерами, конечно же, обсуждается и проблематика нашего военного присутствия в САР, в том числе, в контексте возможного переформатирования функционала российских военных объектов", - отметила Захарова, отвечая на вопрос, можно ли говорить об усилении торгово-экономического сотрудничества между Москвой и новыми властями Дамаска, и каковы дальнейшие планы РФ в отношении Сирии и остающихся там военных баз.

МИД РФ Мария Захарова Сирия
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