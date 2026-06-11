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Житель Омска получил 20 лет колонии по делу о педофилии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Омский областной суд приговорил к 20 лет колонии строгого режима, с 1 годом ограничения свободы местного жителя, который под видом школьницы знакомился в интернете с девочками-подростками и путем шантажа совершал в отношении них преступления сексуального характера, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

40-летний омич признан виновным по ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении несовершеннолетних), п."б" ч.5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), пп. "а", "в", "г" ч.2 ст.242.2 УК РФ (изготовление порнографических материалов).

С него взыскано в пользу потерпевших 2,1 млн рублей в качестве морального вреда.

В суде установлено, что в 2024 году обвиняемый, представляясь школьницей, знакомился в интернете с малолетними девочками и вел с ними переписку интимного характера. Получив от потерпевших личные данные, фигурант шантажировал их разглашением компрометирующих сведений, после чего встречался с девочками и совершал в отношении них преступления сексуального характера.

О противоправных действиях стало известно отцу одной из девочек, после этого подозреваемый был задержан. Во время обыска у фигуранта изъяли компьютер и мобильный телефон, на которых были обнаружены фото- и видеофайлы порнографического характера с участием несовершеннолетних.

Омск СКР
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