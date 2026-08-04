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Распределительный центр "Ленты" загорелся в Ленобласти из-за атаки БПЛА

В результате пострадал один человек, пожар в настоящее время потушен

Распределительный центр "Ленты" загорелся в Ленобласти из-за атаки БПЛА
Архивное фото
Фото: РИА Новости

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Распределительный центр (РЦ) группы "Лента" загорелся во вторник в Ленинградской области после атаки БПЛА, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

"В результате падения БПЛА на территорию распределительного центра в Ленобласти около 5 часов утра произошло возгорание. Сотрудников РЦ своевременно эвакуировали, один водитель штабелера получил ожоги и находится в больнице. По состоянию на 9 утра пожар потушен", - сказали в компании.

Распредцентр приостановил приемку товаров от поставщиков. Отмечается, что в магазинах сети, которые обслуживает РЦ, сформирован достаточный запас товаров для удовлетворения ежедневного спроса.

"Компания проводит оценку ущерба и предпринимает возможные меры для скорейшего возобновления работы РЦ. Нападение совершено на логопарк, в котором расположено несколько РЦ, в том числе и наш", - добавили в компании.

Как сообщалось, в результате атаки БПЛА во вторник на складскую зону в поселке Красный Бор Ленинградской области произошел пожар на объекте Wildberries-Russ. Открытое возгорание ликвидировано.

Всего над территорией региона было сбито 17 беспилотников, один человек пострадал.

"Лента" - крупнейшая в РФ сеть гипермаркетов. По состоянию на 30 июня 2026 года под ее управлением находится 346 гипермаркетов, 395 супермаркетов, 4396 магазинов "у дома", 2041 дрогери-магазина и 118 реми-магазинов.

Лента Ленинградская область
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