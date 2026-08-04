Экипаж пропавшего в Приангарье самолета не подавал сигнал бедствия

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Аварийный радиомаяк на борту пропавшего в Иркутской области легкомоторного самолета Cessna-182R не сработал, сообщил СКР.

Следствие установило, что днем 3 августа самолет вылетел из аэропорта поселка Мама для мониторинга лесных пожаров в Бодайбинском лесничестве. "В запланированное время экипаж при прохождении контрольной точки в районе поселка Олекма Амурской области на связь не вышел, в расчетное время воздушное судно не прибыло в аэропорт вылета. На борту самолета находились 2 человека, - сказано в сообщении. - Аварийный радиомаяк на борту воздушного судна не сработал, сигналы бедствия экипаж не подавал".

Самолет и экипаж продолжают искать.

Следствие рассматривает три версии случившегося: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута.

Следователи осмотрели заправочный комплекс, где заправлялся пропавший самолет, изъяли образцы авиационного топлива для химической экспертизы, изъяли техническая документацию.

Самолет должен был в 20:50 (15:50 по Москве) вернуться в поселок Мама, откуда вылетел на патрулирование. Экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после борт направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, он ушел на юго-восток. Последние координаты фиксировались в 13:58 (08:58 по Москве).

Уголовное дело по факту пропажи самолета расследуется по по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).