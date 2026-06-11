Кончаловский и Москалькова стали лауреатами госпремий за 2025 год

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Лауреатами государственных премий РФ за 2025 год в области литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности стали режиссер Андрей Кончаловский и бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Лауреатов премии в области литературы и искусства представил в четверг на пресс-конференции помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщивший, что всего в этом году Совет по культуре рассмотрел 24 представления на соискание госпремии.

"Указом президента от сегодняшнего числа премии в области литературы и искусства присуждены: "за вклад в развитие отечественной и мировой культуры" режиссеру Андрею Сергеевичу Михалкову-Кончаловскому (...) и государственная премия "за многолетнюю просветительскую деятельность по популяризации исторического наследия, отечественной истории" присуждена коллективу в составе Марии Викторовны Ушаковой и Екатерины Владимировны Жуковой", - сказал Мединский. Он отметил, что многим известны созданные Ушаковой и Жуковой "грандиозные, увлекательные исторические проекты, посвященные знаковым событиям отечественной истории, соединяющие документальную точность и художественный вымысел".

Имена лауреатов премии за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности огласил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

"Премия в области правозащитной деятельности присуждена Москальковой Татьяне Николаевне. В настоящий момент Татьяна Николаевна является научным руководителем научно-образовательного центра по правам человека и юридической академии имени Кутафина. Но мы все знаем, что с апреля 2016 года по май 2026 года она была уполномоченным по правам человека в РФ", - сказал Фадеев на пресс-конференции.