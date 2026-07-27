Десять человек пострадали в результате удара дрона по многоэтажке в Керчи

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ВСУ с помощью дрона атаковали многоэтажный дом в Керчи, есть пострадавшие, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в понедельник.

"В результате атаки вражеского БПЛА по керченскому жилому многоэтажному дому пострадали десять человек", - написал Крючков в своем канале в Max.

По его данным, три человека госпитализированы, среди них - один ребенок.

Как сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева в своем телеграм-канале, удар был нанесен около 14:00 по московскому времени, возник пожар на третьем и четвертом этажах здания.