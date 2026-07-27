Захарова прокомментировала планы Великобритании о передаче Украине истребителей Gripen

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер понимает, какая "судьба и участь" ждет шведские истребители Gripen, о планах поставить которые Украине он сообщил во время визита в Киев, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Причем он, наверное, догадывается: если они будут использованы против Российской Федерации, какая судьба и участь их ждет. Но он на этом почему-то не зацикливался", - сказала она.

Так она прокомментировала заявление Стармера о выделении Великобританией 300 млн евро для того, чтобы совместно с Швецией поставить Украине 16 Gripen к 2029 году.