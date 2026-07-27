В Кремле заявили о готовности к провокациям на выборах в Госдуму

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Безопасность предстоящих выборов в Государственную Думу, которые состоятся в сентябре, будет обеспечена, возможных провокаций ожидать стоит и к ним нужно готовиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"(Выборы в Государственную думу) состоятся (...) Она (безопасность) будет обеспечена, конечно, наши службы работают", - сказал он, отвечая на вопрос об обеспечении безопасности предстоящих выборов.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать провокаций, он ответил: "Их всегда можно и нужно ожидать, и к ним нужно готовиться".