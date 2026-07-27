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Туроператоры вернули туристам около 1,5 млрд руб. за отмененные туры в Крым

Туроператоры вернули туристам около 1,5 млрд руб. за отмененные туры в Крым
Туристы на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Туроператоры в июне оформили возвраты на общую сумму около 1,5 млрд рублей за аннулированные туры в Крым, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По оценке АТОР, в июне российские туроператоры оформили возвраты примерно за 30 тыс. аннулированных путевок в Крым на общую сумму около 1,5 млрд руб", - говорится в сообщении.

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По словам вице-президента ассоциации Сергея Ромашкина, эти туристы составили лишь 15% от общего числа отказавшихся от поездки на полуостров. Большинство путешественников переориентировались на другие направления.

"Причинами отмен стали прежде всего логистические сложности: закрытый аэропорт Симферополя, сокращение числа поездов, а также проблемы с топливом и электроснабжением. Кроме того, часть россиян решила вовсе отложить отпуск, предпочтя сохранить деньги на банковских вкладах с высокими ставками", - пояснили в АТОР.

В июне 2026 года Крым посетили около 600-650 тыс. туристов, которые, по оценке АТОР, приобрели туры примерно на 24 млрд рублей.

Ранее правительство РФ утвердило меры поддержки турбизнеса Крыма и Севастополя, призванные помочь отрасли справиться с последствиями снижения турпотока и транспортных ограничений. На эти цели было выделено более 4,3 млрд рублей.

АТОР Крым
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