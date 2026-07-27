Президент России поддержал текущую финансовую политику

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что хотелось бы более высоких темпов экономического роста, но тогда возникают риски роста инфляции, а текущая политика решает главный вопрос - сохранение экономической и финансовой устойчивости в стране.

"Конечно, хотелось бы больше (более высоких темпов экономического роста - ИФ), но есть риски - риски роста инфляции и соответствующих последствий", - сказал он на встрече с депутатами Госдумы.

"А есть большие плюсы от сегодняшней политики (финансовой - ИФ). В чем этот главный плюс заключается - в устойчивости российской экономической и финансовой российской системы", - заявил президент.

"Вот это самое главное - устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности, социальных вопросов", - отметил он.