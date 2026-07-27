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Путин убежден, что Западу не удастся своими шагами расколоть российское общество

Путин убежден, что Западу не удастся своими шагами расколоть российское общество
Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва
Фото: Софья Сандурская/РИА Новости

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Запад пытается спровоцировать общественный раскол в РФ и борется с россиянами, но их никому не сломить, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С 2022 года Запад запустил русофобскую машину (...) на полный ход. Просто ставят мировые рекорды, причем, сразу по двум критериям: и по числу так называемых санкций, и по их бесполезности, по ущербу, который эти санкции наносят, прежде всего, самим их авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других государств. Желая пошатнуть российское государство, спровоцировать общественный раскол в нашей стране, попытались задушить нашу экономику, финансовую систему, банковскую сферу, подорвать потенциал науки, промышленности, образования", - заявил Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва.

Более того, продолжил он, "не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы" с народом России.

"Но народ России никому и никогда не сломить. Этого не было никогда и никогда не будет", - сказал Путин.

Владимир Путин
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