Двое красноярцев осуждены в Омской области за контрабанду краснокнижных птиц

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Калачинский городской суд Омской области приговорил к пяти годам лишения свободы двух жителей Красноярского края по делу о контрабанде десяти особей птиц, занесенных в Красную книгу РФ, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Мужчины признаны виновными по ч.3 ст.258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).

Также с осужденных в солидарном порядке взыскано свыше 15,9 млн рублей в качестве ущерба.

Суд установил, что в сентябре 2025 года подсудимые получили от неустановленных лиц незаконно добытых восемь особей балобана и две особи сапсана для их дальнейшей перевозки в Северную Осетию.

Преступление было пресечено сотрудниками полиции в городе Калачинске, птиц обнаружили в одном из гаражей.