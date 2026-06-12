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Над Тульской областью сбито 17 украинских БПЛА

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении 17 дронов над регионом.

"По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в мессенджере Мах.

Пострадавших нет, добавил губернатор.

Минобороны РФ ранее сообщило, что российские военные сбили 185 украинских беспилотников с 8:00 до 20:00 пятницы. Дежурными средствами ПВО украинские дроны перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Азовским морем, говорится в сообщении министерства.

Тульская область
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