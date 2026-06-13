Более 70 человек эвакуировали в детском лагере в Забайкалье из-за пожара

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Пожар тушат на территории детского о оздоровительного лагеря "Чемпион" на озере Арахлей в Забайкалье, проведена эвакуация, сообщает в субботу пресс-служба краевого главка МЧС.

"До прибытия пожарных подразделений из здания было эвакуировано 71 человек, из них 63 ребенка и 8 взрослых. В результате пожара погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных из здания шел густой черный дым. Возгорание было оперативно локализовано на площади 200 кв. м, открытое горение ликвидировано спустя 15 минут. Сейчас идет проливка здания. К тушению привлекли 11 единиц техники и 34 человека, в том числе от МЧС России - 4 единицы техники и 14 человек, сообщает пресс-служба.

Обстоятельства возникновения пожара выясняются.