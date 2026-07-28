Более 86 тыс. га леса горит в Красноярском крае

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Лесные пожарные тушат 78 возгораний на общей площади 86,6 тыс. га на севере Красноярского края, сообщает региональный лесопожарный центр во вторник.

Очаги расположены в Эвенкийском, Туруханском, Таймырском Долгано-Ненецком и Енисейском округах.

Угрозы населенным пунктам нет.

По данным лесопожарного центра, за минувшие сутки специалисты ликвидировали на севере края 16 лесных пожаров на площади 10,8 тыс. га. Еще 19 локализовали, остановив распространение огня на площади 4,6 тыс. га. Все возгорания возникли из-за сухих гроз.

После кратковременных осадков на севере региона установилась жаркая ветреная погода с высокой грозовой активностью, что способствует возникновению новых очагов.

На кромках работают более 1,2 тыс. человек. Оперативный штаб постоянно проводит перебазировку и ротацию групп, чтобы гибко реагировать на изменение обстановки и эффективно распределять ресурсы. Для авиапатрулирования и доставки сил привлекают 19 воздушных судов, а также водный транспорт. Вместе с сотрудниками краевого лесопожарного центра в ликвидации участвуют федеральные силы Авиалесоохраны, команды из других регионов, помогают лесопользователи.

Работу осложняют сложный рельеф, завалы, захламленность и большое количество сухостоя на участках, поврежденных после нашествия сибирского шелкопряда. С помощью бензопил, лопат и топоров-мотыг лесные пожарные готовят противопожарные полосы, чтобы остановить огонь.

В Красноярском крае с 10 июня действует режим ЧС в лесах. Их посещение ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение грозит административная или уголовная ответственность.