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Около 2,7 тыс. человек остались без света из-за непогоды в Новгородской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Грозовой фронт с сильными дождями и ветром оставил без электричества почти 2,7 тыс. жителей Новгородской области, сообщает региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

"Отключения зарегистрированы в 116 населенных пунктах в 11 (сельских - ИФ) округах", - уточняет ведомство. О ЧП, связанных с отсутствием энергоснабжения, не сообщалось.

Над устранением аварий работают 26 ремонтных бригад. Срок завершения восстановительных работ не называется.

Ненастная погода в регионе сохраняется.

Новгородская область непогода электроснабжение
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