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Обломки БПЛА обнаружены на территории морского порта в Таганроге

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Фрагменты БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и морского порта в Таганроге (Ростовская область), сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем канале в Max.

"Обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и морского порта. Возгораний не было. Пострадавших нет. На местах происшествий работают специалисты экстренных служб", - написал глава региона.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на Таганрог были повреждены несколько коммерческих предприятий и частных домов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 июля 2026 года Военная операция на Украине
Ростовская область Таганрог морской порт БПЛА
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