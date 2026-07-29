Обломки БПЛА обнаружены на территории морского порта в Таганроге

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Фрагменты БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и морского порта в Таганроге (Ростовская область), сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем канале в Max.

"Обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и морского порта. Возгораний не было. Пострадавших нет. На местах происшествий работают специалисты экстренных служб", - написал глава региона.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на Таганрог были повреждены несколько коммерческих предприятий и частных домов.