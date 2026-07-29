ФСБ сообщила об обвинении Павла Дурова в содействии террористической деятельности

Он объявляется в международный розыск

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ФСБ заявила, что создателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в РФ.

"Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст.205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в среду.

В спецслужбе подчеркнули, что мессенджер не удаляет "многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в Российской Федерации диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб".

10 февраля пресс-служба Роскомнадзора заявила, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе прошлого года, по-прежнему не исполняет требования законодательства РФ, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено "с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан".

Как сообщали "Интерфаксу" в правоохранительных органах, только с начала текущего года Telegram был оштрафован в РФ на общую сумму более 100 млн рублей, при этом штрафы мессенджеру были назначены преимущественно за неудаление запрещенного в РФ контента (ч.2 ст.13.41 КоАП РФ).

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты по поводу восстановления работы Telegram есть, но сами представители мессенджера не очень активны.