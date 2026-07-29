Шесть человек госпитализировали после атаки БПЛА на Рязанскую область

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников в Рязанской области были госпитализированы шестеро пострадавших, возгорания произошли на объектах промышленности, сообщил губернатор Павел Малков.

"В результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. (...) На текущий момент госпитализированы шесть человек", - написал Малков в своем канале в мессенджере Max.

Жизни пострадавших ничего не угрожает, добавил губернатор.

На местах происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось о возгорании на территории предприятия в Рязани в результате атаки БПЛА.