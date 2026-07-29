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В ходе атаки на Таганрог повреждены несколько предприятий и частных домов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Вследствие атаки на Таганрог Ростовской области повреждены несколько коммерческих предприятий и частных домов, сообщила глава города Светлана Камбулова.

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"Сегодня ночью наш город вновь подвергся массированной воздушной атаке (...) Повреждено несколько частных домовладений и коммерческих предприятий", - написала Камбулова в своем канале в мессенджере Max.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавила глава города.

Ранее сообщалось о гибели женщины и ранении мужчины в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 июля 2026 года Военная операция на Украине
Таганрог Ростовская область Светлана Камбулова
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