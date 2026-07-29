В ходе атаки на Таганрог повреждены несколько предприятий и частных домов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Вследствие атаки на Таганрог Ростовской области повреждены несколько коммерческих предприятий и частных домов, сообщила глава города Светлана Камбулова.

"Сегодня ночью наш город вновь подвергся массированной воздушной атаке (...) Повреждено несколько частных домовладений и коммерческих предприятий", - написала Камбулова в своем канале в мессенджере Max.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавила глава города.

Ранее сообщалось о гибели женщины и ранении мужчины в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге.