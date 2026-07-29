Число выдворенных из РФ мигрантов в первом полугодии 2026 г. выросло на 65,5%

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил рост числа выдворяемых из РФ мигрантов на фоне принимаемых законов.

"43 700 мигрантов было выдворено из нашей страны за нарушение законодательства Российской Федерации в первом полугодии 2026 года. Это на 65,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - написал Володин в своем канале в Max.

Он отметил, что до 2025 года выдворение применялось исключительно по решению суда. В феврале 2025 года вступил в силу федеральный закон, который наделил МВД правом принимать такие решения во внесудебном порядке.

На прошлой неделе был принят закон, которым более чем в два раза расширили перечень статей КоАП, предусматривающих выдворение, напомнил председатель Госдумы.

Ранее такая мера ответственности была в 22 статьях КоАП, среди которых: незаконный оборот наркотиков; пропаганда педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений; нарушение иммиграционных правил, режима Государственной границы.

Теперь мигранты будут подлежать выдворению за нарушение 45 статей КоАП, включая: неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, а также военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы; распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность; нарушение общественного порядка; публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил РФ, призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении России, ее граждан или компаний; дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии.