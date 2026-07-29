В РФ сообщили о задержании 46 россиян, завербованных Украиной через чат-бот знакомств "Дайвинчик"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ФСБ заявила, что популярный чат-бот для знакомств в Telegram "Дайвинчик/Leo" активно используется спецслужбами Украины для вовлечения молодых россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации установлены и задокументированы многочисленные факты использования спецслужбами Украины популярного в молодежной среде чат-бота мессенджера Telegram -"Дайвинчик/Leo - знакомства, общение и новые друзья" для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки", - сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, совместно с МВД и Следственным комитетом, с июля 2025 года в Московском регионе, Петербурге и Ленобласти, Чувашии, Башкирии, Алтайском крае, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Ярославской областях задержаны 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет, которые пользовались этим сервисом и были завербованы украинскими спецслужбами для совершения вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов, поджогов объектов транспорта, энергетики, связи и кредитно-финансовой системы, а также выполнявших функции курьеров при доставке денег жертв мошенников в криптообменные пункты для зачисления на контролируемые противником счета.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ст. 281 (диверсия), ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

В ФСБ заявили, что сотрудники спецслужб Украины "посредством Telegram-сервиса знакомств "Дайвинчик" под видом девушек вступали в онлайн-контакт с российскими молодыми людьми, которые в развитие романтических отношений присылали геолокацию желаемого места встречи, как правило, в крупном торговом центре либо вблизи социально значимого объекта, а также оплачивали им билеты в кино, на концерты или подарки по направленным фишинговым ссылкам".

В дальнейшем с ними связывались представители украинских спецслужб, выдававшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга.

"Лже-правоохранители сообщали, что направленные денежные средства поступили на счета вооруженных сил Украины, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак. После этого, обманутых и запуганных граждан, неспособных в результате психологического давления критически оценить ситуацию, под угрозой привлечения к уголовной ответственности склоняли к совершению вооруженных нападений и поджогов, якобы, в рамках проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств и участия в иных "псевдо-оперативных мероприятиях", - заявили в ЦОС.

В спецслужбе добавили, что в декабре минувшего года "Дайвинчик/Leo - знакомства, общение и новые друзья" был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора "на основании того, что в нем содержится информация, относящаяся к категории: детская порнография и ЛГБТ-пропаганда (движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ)".

"Вместе с тем указанная запрещенная информация в нарушение российского законодательства администрацией Telegram не удалена", - сообщили в ЦОС.

Представитель СК в свою очередь добавила, что "во взаимодействии с компетентными органами уже инициирован вопрос о принятии мер к блокировке указанного ресурса".