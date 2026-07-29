В Тверской области загорелись декорации для киносъемок на площади 2 тыс. кв. м

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Идет ликвидация пожара площадью 2 тыс. кв. м в Тверской области, где произошло возгорание декораций для киносъемок, сообщили в Главном управлении МЧС по Тверской области.

"Сообщение поступило о пожаре в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа, где произошло возгорание декораций для проведения киносъемок. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что огонь охватил 30 строений на площади 2000 кв. м", - говорится в сообщении регионального главка МЧС, опубликованном в канале в мессенджере Max.

Открытое горение ликвидировано, уточнили в МЧС.

На месте работают 34 специалиста и девять единиц техники, добавили в ведомстве. Жертв нет.

"Дознавателями МЧС России предварительно установлено, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемочного процесса", - добавили в МЧС.