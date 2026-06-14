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Военные заявили о выводе Украиной основных предприятий из Краматорска и Дружковки

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что украинская сторона приступает к эвакуации предприятий из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на фоне успехов ВС в районе Константиновки.

"Успешные действия и продвижение подразделений "Южной" группировки войск в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на западную Украину", - заявили в военном ведомстве в воскресенье.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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