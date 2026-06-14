Нанесены удары по объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, за сутки также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 150 районах.