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Два человека пострадали в Белгородской области в результате атаки БПЛА

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 52 атаках с украинской стороны за минувшие сутки, пострадали два человека.

"За минувшие сутки ВСУ 52 раза атаковали территорию Белгородской области", - написал глава региона в своем канале в Мах в понедельник.

Удары совершены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам.

ВСУ четыре раза использовали артиллерию и авиацию. Также два раза сбрасывали взрывные устройства с БПЛА.

Благодаря работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений над регионом сбиты и подавлены 96 украинских беспилотников.

За сутки ранения получили два мирных жителя. Один из пострадавших продолжает стационарное лечение в больнице, сообщил Шуваев.

Белгородская область
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