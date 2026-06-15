Житель Белгородской области ранен в результате атаки БПЛА

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Волконском округе житель села Борисовка получил осколочные ранения ногв результате атаки БПЛА, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Глава поселения доставил пострадавшего в Волоконовскую ЦРБ, лечить его будут амбулаторно. При взрыве в селе повреждены гараж и легковая машина.

В Новой Таволжанке Шебекинского округа повреждено остекление частного дома и надворной постройки.

В Грайвороне автомобиль загорелся вместе с надворной постройкой из-за удара беспилотника, его потушили сотрудники МЧС.

"В Краснояружском округе в хуторе Савченко от атаки дрона повреждено складское помещение. В Ракитянском округе в районе села Бобрава FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю - транспортное средство повреждено", - сообщает оперштаб.