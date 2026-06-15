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Титов заявил, что ООН пора переходить от идеализации будущего к прагматичным целям

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что повестка ООН по Целям устойчивого развития нуждается в корректировке с учетом национальных, традиционных и экономических особенностей стран-участников.

"Потому что пора переходить от всеобщей идеализации будущего к прагматичным целям, например, как нивелировать мировые риски", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По его словам, огромное количество стран третьего мира имеют большую внешнюю задолженность по кредитам. Кроме того, остро стоят вопросы здравоохранения, уровня жизни, борьбы с голодом, вопросы климата.

"По ряду вопросов необходимо бороться уже с последствиями, потому что предотвратить проблемы не удалось", - сказал Титов.

Он отметил, что на глобальном уровне также необходимо активно заниматься вопросами международных конфликтов, которые всё больше и больше распространяются по миру.

По мнению спецпредставителя, ШОС может стать инициатором этой программы. Титов напомнил о создании Астанинской группы, в которую привлечены экспертов со всего мира - из стран ШОС, США, западных стран.

"Все вместе мы думаем, как продвигать идеи и строить совместные программы после 2030 года", - сказал Титов.

Борис Титов ООН США ШОС
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