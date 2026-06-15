Поиск

В Красноярском крае тушат почти сотню лесных пожаров на 36 тыс. га

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Лесные пожарные тушат 97 возгораний в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального лесопожарного центра в понедельник.

"По оперативной информации на 12:00 (08:00 по Москве) 15 июня, в крае действуют 97 лесных пожаров на площади 36 тыс. га в Эвенкийском, Байкитском, Туруханском, Борском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском, Кодинском, Чунском, Усольском, Верхнемарском, Ирбейском лесничествах", - говорится в сообщении.

Угрозы населенным пунктам нет.

В тушении участвуют более 1,2 тыс. человек, задействовано 30 единиц техники.

Для авиапатрулирования, доставки сил и средств к местам возгораний привлекли 27 воздушных судов.

Лесные пожарные круглосуточно прокладывают минеральные полосы, разбирают завалы, проводят встречный отжиг и окарауливание.

В регион переброшены межрегиональные силы федерального резерва Авиалесоохраны, Бурятии и Забайкальского края – более 350 авиапожарных. Помощь оказывают арендаторы лесных участков.

За минувшие выходные в регионе ликвидировали 31 лесной пожар на площади 991 га. Очаги действовали в 14 лесничествах. По предварительным данным, возгорания возникли из-за гроз и неосторожного обращения с огнем.

Север края находится под влиянием антициклона. Там фиксируется высокая грозовая активность, нет осадков. Ситуацию усугубляют резкие порывы ветра.

Как сообщалось, с 10 июня в регионе действует режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит как административная, так и уголовная ответственность.

Красноярский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура потребовала изъять в доход РФ акции Костромской верфи

Военные РФ заявили, что в Киево-Печерскую лавру попала американская ракета Patriot

Два человека погибли в самарской многоэтажке, пострадали 12 человек

Борис Титов: ООН пора переходить от всеобщей идеализации будущего к прагматичным целям

 Борис Титов: ООН пора переходить от всеобщей идеализации будущего к прагматичным целям

Военные РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске

Мосты в Херсонской области повреждены при массированной атаке беспилотников

Аэропорты Иванова, Нижнего Новгорода и Ярославля приостановили работу

 Аэропорты Иванова, Нижнего Новгорода и Ярославля приостановили работу

Три человека погибли, трое пострадали при атаке БПЛА на жилой сектор под Тулой

Росавиация запретила ночные и утренние рейсы в Иран с 14 по 24 июня

 Росавиация запретила ночные и утренние рейсы в Иран с 14 по 24 июня

В Севастополе ускорили процесс получения QR-кодов для покупки топлива
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2662 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9914 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов