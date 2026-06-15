В Красноярском крае тушат почти сотню лесных пожаров на 36 тыс. га

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Лесные пожарные тушат 97 возгораний в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального лесопожарного центра в понедельник.

"По оперативной информации на 12:00 (08:00 по Москве) 15 июня, в крае действуют 97 лесных пожаров на площади 36 тыс. га в Эвенкийском, Байкитском, Туруханском, Борском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском, Кодинском, Чунском, Усольском, Верхнемарском, Ирбейском лесничествах", - говорится в сообщении.

Угрозы населенным пунктам нет.

В тушении участвуют более 1,2 тыс. человек, задействовано 30 единиц техники.

Для авиапатрулирования, доставки сил и средств к местам возгораний привлекли 27 воздушных судов.

Лесные пожарные круглосуточно прокладывают минеральные полосы, разбирают завалы, проводят встречный отжиг и окарауливание.

В регион переброшены межрегиональные силы федерального резерва Авиалесоохраны, Бурятии и Забайкальского края – более 350 авиапожарных. Помощь оказывают арендаторы лесных участков.

За минувшие выходные в регионе ликвидировали 31 лесной пожар на площади 991 га. Очаги действовали в 14 лесничествах. По предварительным данным, возгорания возникли из-за гроз и неосторожного обращения с огнем.

Север края находится под влиянием антициклона. Там фиксируется высокая грозовая активность, нет осадков. Ситуацию усугубляют резкие порывы ветра.

Как сообщалось, с 10 июня в регионе действует режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит как административная, так и уголовная ответственность.