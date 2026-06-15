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Российские военные сообщили об атаке на военные аэродромы Украины

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе массированного удара нанесли поражение украинским военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Нанесено поражение военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также территориальным центрам комплектования в городе Киеве", - говорится в сообщение ведомства.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены" , - заявили в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Черкассы Красная Слободка Умань Васильков Киев
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