Российские военные сообщили об атаке на военные аэродромы Украины

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе массированного удара нанесли поражение украинским военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Нанесено поражение военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также территориальным центрам комплектования в городе Киеве", - говорится в сообщение ведомства.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены" , - заявили в министерстве.