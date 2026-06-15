Работника ПВЗ заподозрили в хищении товаров на полмиллиона рублей в Ингушетии

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Участковые полиции Сунженского района Ингушетии раскрыли мошенническую схему, которую разработал 21-летний работник местного пункта выдачи заказов интернет-магазина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского МВД.

По версии полиции, в начале 2025 года фигурант зарегистрировал несколько фейковых учётных записей в мобильном приложении и с их помощью начал оформлять доставку товаров на свой рабочий адрес в городе Сунжа

Как отметил представитель министерства, среди заказов, которые молодой человек изначально не планировал оплачивать, были одежда, обувь, компьютерные аксессуары, косметика, бытовые предметы, а также пневматический пистолет и туристический нож.

Когда посылки приходили в ПВЗ, он дожидался окончания срока их хранения. После этого прямо на рабочем месте вскрывал коробки, забирал содержимое, а пустые упаковки отправлял обратно как невыкупленный товар. Похищенное работник перепродал случайным покупателям. Таким способом он за два месяца причинил интернет-магазину ущерб почти на полмиллиона рублей.

Ему вменяют ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Фигурант находится под подпиской о невыезде.