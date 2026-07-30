Новак и Орешкин поручили подготовить меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на "РВБ"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, на котором рассматривался вопрос с оперативной помощью партнёрам-продавцам компании "РВБ", чьи товары пострадали в результате атак на логистические комплексы, сообщила пресс-служба правительства.

"Последствия воздушных атак нанесли ощутимый урон значительной части представителей малого и среднего бизнеса. В этой связи считаю необходимым сосредоточить работу комиссии на выработке конкретных предложений, направленных на скорейшее преодоление данных вызовов и оказание адресной поддержки пострадавшему бизнесу", - приводится заявление Новака.

"Александр Новак и Максим Орешкин (заместитель главы администрации президента РФ - ИФ) поручили Минэкономразвития, Минфину, ФНС совместно с Центральным банком и объединениями предпринимателей определить параметры предлагаемых мер, а также в срок до 10 августа представить в правительство проекты актов, необходимые для их запуска", - говорится в сообщении.

Министр экономического развития Максим Решетников обозначил три ключевые задачи, которые необходимо решить для оперативного возобновления и обеспечения стабильной работы селлеров - партнеров платформы.

"Первая - это, конечно, обеспечение бесперебойных поставок товаров потребителям путём восстановления и перестройки логистических цепочек, чтобы продукция снова поступала в адрес людей. Вторая - помощь поставщикам и особенно производителям в возобновлении деятельности. Третья - системные меры, направленные на повышение устойчивости поставок, увеличение товарных запасов, а также на рост гибкости и оперативности доставки", - отметил министр.

Для стабилизации ситуации был рассмотрен комплекс первоочередных мер, направленных на обеспечение финансовой устойчивости селлеров.

"По итогам заседания намечены основные направления дальнейшей работы подкомиссии, в числе которых продолжение мониторинга отраслей экономики, требующих особого внимания, своевременная оценка возникающих рисков, совершенствование действующих механизмов поддержки предприятий, подготовка дополнительных предложений при необходимости и представление проектов соответствующих нормативно-правовых актов", - сообщила пресс-служба правительства.