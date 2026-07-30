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Что произошло за день: четверг, 30 июля

Внесение Дурова в список экстремистов и террористов, задержание замглавы управления Минпромторга РФ и топ-менеджеров "Эфко", новые временные запреты на экспорт топлива

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Росфинмониторинг внес создателя Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов.

- Правительство РФ ввело новый временный запрет на вывоз отдельных видов топлива, оно будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 года. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России производителями.

- Задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ Алла Половченя. Также по делу о хищении задержаны топ-менеджеры ГК "Эфко", глава совета директоров Валерий Кустов арестован.

- Соучастник теракта в московском ЖК "Алые паруса" 3 февраля 2025 года Вараж Манукян приговорен к 22 годам колонии. Жертвой теракта стал основатель одного из добровольческих батальонов в зоне СВО Армен Саркисян.

- Минэкономразвития, Минфин, ФНС, ЦБ и объединения предпринимателей проработают меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на логистические центры Wildberries.

- Никол Пашинян заявил, что Армения должна иметь возможность использовать свои железные дороги, находящиеся в концессионном управлении у России, как считает целесообразным. "Возникнут разногласия - потом обсудим в арбитраже", - сказал он.

- Физлица с 1 октября 2026 года получат возможность пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка с помощью СБП.

- Международная федерация хоккея не допустила россиян на ЧМ-2027.

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