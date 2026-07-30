Глава совета директоров "Эфко" Кустов арестован по обвинению в хищении

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров ГК "Эфко" Валерий Кустов арестован по обвинению в хищении и растрате, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Кустову предъявлено обвинение в хищении путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (ст.159 УК РФ), а также в растрате (ст.160 УК РФ). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет колонии.

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