Поиск

Глава совета директоров "Эфко" Кустов арестован по обвинению в хищении

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров ГК "Эфко" Валерий Кустов арестован по обвинению в хищении и растрате, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Кустову предъявлено обвинение в хищении путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (ст.159 УК РФ), а также в растрате (ст.160 УК РФ). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет колонии.

Новость дополняется

Эфко Валерий Кустов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 30 июля

Глава совета директоров "Эфко" Кустов арестован по обвинению в хищении

Новак и Орешкин поручили подготовить меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на "РВБ"

Правительство продлило запрет на экспорт бензина на шесть месяцев

 Правительство продлило запрет на экспорт бензина на шесть месяцев

Глава совета директоров и гендиректор "Эфко" задержаны по делу о хищении

Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов

 Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов

В госучебники по русскому для 10-11 классов включили информацию о героях СВО

Топ-менеджеры компании "Эфко" арестованы по подозрению в хищении

 Топ-менеджеры компании "Эфко" арестованы по подозрению в хищении

В Таганроге проведут эвакуацию жильцов домов в районе падения обломков БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3401 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10833 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов